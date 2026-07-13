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Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag für zwei weitere Tiefenbohrungen in Aschheim



13.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag für zwei weitere Tiefenbohrungen in Aschheim Auftragsvolumen in Höhe von rund 16 bis 18 Mio. EUR

Beide Bohrungen mit Tiefen bis zu 3.700 Metern

Start der Bohrarbeiten für Ende 2026 geplant

Auftrag erweitert die bereits für die AFK-Geothermie GmbH in Aschheim durchgeführten Bohrprojekte Pullach / Ascheberg, 13. Juli 2026 - Die Daldrup & Söhne AG ("Daldrup") (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat einen Auftrag zur Abteufung von zwei Bohrungen mit einem Auftragsvolumen von rund 16 bis 18 Mio. EUR von der AFK-Geothermie GmbH ("AFK"), Aschheim erhalten. Die Bohrarbeiten mit einer geplanten Tiefe von jeweils rund 3.700 Metern zur Errichtung einer Tiefengeothermie-Dublette sollen unmittelbar im Anschluss an die von Daldrup derzeit in Olching für die Amperland Thermalwärme GmbH durchgeführten Bohrungen beginnen und von Ende 2026 bis Mitte 2027 umgesetzt werden. "Wir freuen uns über die erneute Beauftragung durch die AFK, nachdem wir bereits 2008 und 2009 in Aschheim die erste Geothermie-Dublette mit zwei Tiefenbohrungen realisiert haben. Mit den nun geplanten Bohrungen setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der AFK fort. Das Projekt zeigt das Potenzial gemeindeübergreifender Projekte für die Nutzung der Tiefengeothermie und unterstreicht zugleich die Bedeutung der Geothermie als grundlastfähige erneuerbare Energiequelle für eine zuverlässige Wärmeversorgung", sagt Bernd Daldrup, Vorstand der Daldrup & Söhne AG. Die AFK versorgt seit 2009 als interkommunales Geothermieprojekt rund 1.700 Haushalte und Gewerbebetriebe in den Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim bei München mit Wärme aus Geothermie. Derzeit wird der Wärmebedarf der an das AFK-Fernwärmenetz angeschlossenen Kundinnen und Kunden witterungsabhängig zu rund 60 bis 70 Prozent durch Geothermie gedeckt. Mit der zweiten von der Daldrup & Söhne AG zu errichtenden Dublette sollen rund 18 MW zusätzliche Leistung erschlossen werden. Dadurch steigt die Wärmeerzeugungskapazität der AFK auf rund 74 MW und es werden die Voraussetzungen geschaffen, um bis zu 1.200 weitere Haushalte und Gewerbebetriebe anzuschließen. Der Geothermie-Anteil an der Wärmeversorgung soll damit auf bis zu 95 Prozent steigen. Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von 80 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Environment, Development & Services (EDS) sowie Wassergewinnung. Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Presse- & Investor Relations-Kontakt Daldrup & Söhne AG Annette Kohler-Kruse / Frank Ostermair Fon +49 171 547 69 84

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82049 Pullach i. Isartal

Deutschland www.daldrup.eu



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