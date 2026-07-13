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WKN: A12EDV | ISIN: BMG0750C1082 | Ticker-Symbol: 9AX
Stuttgart
13.07.26 | 10:16
28,000 Euro
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Branche
Chemie
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AXALTA COATING SYSTEMS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 5-Tage-Chart
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28,00028,80010:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AKZO NOBEL NV61,00+6,38 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD28,000-1,41 %
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD5,650-2,59 %
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