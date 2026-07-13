Pyrum hat ein innovatives Verfahren für das Recycling von Altreifen entwickelt und kann diese damit wieder in die Grundbestandteile - Öl, Industrieruß (Carbon Black / CB), Stahl, Textil und Gas zerlegen. Eine erste Industrieanlage läuft bereits, zahlreiche weitere befinden sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Noch erreicht die Produktion von CB-Pellets - das wichtigste Erzeugnis des Prozesses - aber nicht das Zielvolumen. Ändert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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