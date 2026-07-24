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Pyrum unterzeichnet im Rahmen der europäischen Tyre-to-Tyre-Initiative langfristige Liefer- und Abnahmevereinbarungen mit Pirelli



24.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pyrum unterzeichnet im Rahmen der europäischen Tyre-to-Tyre-Initiative langfristige Liefer- und Abnahmevereinbarungen mit Pirelli Pyrum und Pirelli schließen langfristige Liefer- und Abnahmevereinbarungen

Pirelli nutzt ThermoTireBlack von Pyrum für die europäische Reifenproduktion

Partnerschaft bestätigt die industrielle Relevanz und Skalierbarkeit der Thermolyse-Technologie von Pyrum Dillingen/Saar, 24. Juli 2026 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat im Rahmen der europäischen Tyre-to-Tyre-Initiative des Reifenherstellers Pirelli langfristige Liefer- und Abnahmevereinbarungen mit Pirelli geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarungen wird Pirelli den von Pyrum produzierten ThermoTireBlack (TTB) für seine europäischen Reifenwerke beziehen. Gleichzeitig wird Pirelli Pyrum mit Altreifen sowie Ausschussreifen aus definierten Quellen in Deutschland beliefern. Die Vereinbarungen stärken den langfristigen Zugang von Pyrum zu Einsatzmaterialien und sichern zugleich einen industriellen Absatzmarkt für den produzierten TTB. Damit decken sie beide Seiten des Geschäftsmodells von Pyrum ab: die Beschaffung von Altreifen sowie die Vermarktung der daraus gewonnenen Sekundärrohstoffe. Mithilfe seiner patentierten Thermolysetechnologie verarbeitet Pyrum Altreifen zu ThermoTireBlack und ThermoTireOil (TTO). Der TTB wird von Pyrum weiter aufbereitet und kann fossilen Industrieruß in der Reifenproduktion teilweise ersetzen. Das TTO von Pyrum wird als zirkulärer Rohstoff in der chemischen Industrie eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit Pirelli liefert einen weiteren industriellen Nachweis für die Leistungsfähigkeit der Technologie und Produkte von Pyrum. Sie zeigt, dass sich der Recyclingprozess von Pyrum in eine zertifizierte europäische Wertschöpfungskette integrieren lässt, an der führende Unternehmen der Reifen-, Chemie- und Synthesekautschukindustrie beteiligt sind. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die Unterzeichnung dieser langfristigen Vereinbarungen mit Pirelli ist für Pyrum ein wichtiger kommerzieller und strategischer Meilenstein. Die Kooperation sichert sowohl die Versorgung mit Altreifen als auch einen industriellen Absatz für unseren TTB. Sie bestätigt, dass unsere Technologie und unsere Produkte die Anforderungen eines der weltweit führenden Reifenhersteller erfüllen und zum Aufbau skalierbarer zirkulärer Wertschöpfungsketten in Europa beitragen können." Pyrum ist Teil der umfassenderen Tyre-to-Tyre-Initiative, die von Pirelli gemeinsam mit BASF und Synthos ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen dieser Initiative werden Sekundärrohstoffe aus Altreifen und Ausschussreifen über eine rückverfolgbare, ISCC PLUS-zertifizierte Wertschöpfungskette wieder in die Herstellung neuer Reifen eingebracht. Weitere Informationen zur Tyre-to-Tyre-Initiative sowie zu den Rollen der beteiligten Unternehmen finden Sie in der gemeinsamen Pressemitteilung von Pirelli, Pyrum, BASF und Synthos vom 22. Juli 2026. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG revolutioniert seit 2008 den Recyclingmarkt für Altreifen. Das Unternehmen hat eine innovative, proprietäre Thermolysetechnologie entwickelt, mit der End-of-Life-Reifen und bestimmte Kunststoffe nahezu emissionsfrei recycelt werden können. Im Prozess entstehen hochwertige Produkte wie Pyrolyseöl TTO und recovered Carbon Black TTB, die von namhaften Industriepartnern - u. a. aus der Chemie und Reifenindustrie - zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. Damit schließt Pyrum den Materialkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Einklang mit den Klimazielen. Renommierte Zertifizierungen wie die REACH Registrierung für das Pyrolyseöl sowie ISCC PLUS-Zertifizierung für beide Produkte bestätigen die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse. Weitere Informationen unter www.pyrum.net . Kontakt iron AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



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