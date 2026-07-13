Goldproduktion verdreifacht - Goldförderer erreicht neuen Bestwert

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Aguia Resources meldet beim Goldprojekt Santa Barbara die bisher stärkste Leistung von Mine und Aufbereitungsanlage. Im Juni seien aus 100 Tonnen Material insgesamt 851,9 Gramm Gold gewonnen worden. Das entspreche rund 27 Feinunzen und etwa dem Dreifachen der Produktion des Vormonats. Gleichzeitig habe das Unternehmen höhere Goldgehalte erreicht, die Kosten deutlich reduziert und die nächste Abbauphase früher als geplant begonnen.

Aguia Resources meldet beim Goldprojekt Santa Barbara die bisher stärkste Leistung von Mine und Aufbereitungsanlage. Im Juni seien aus 100 Tonnen Material insgesamt 851,9 Gramm Gold gewonnen worden. Das entspreche rund 27 Feinunzen und etwa dem Dreifachen der Produktion des Vormonats. Gleichzeitig habe das Unternehmen höhere Goldgehalte erreicht, die Kosten deutlich reduziert und die nächste Abbauphase früher als geplant begonnen.

Höhere Gehalte stärken die Produktion

Die Verbesserungen gehen laut Aguia vor allem auf eine gezieltere Auswahl des geförderten Gesteins zurück. Der Goldgehalt des direkt aus der Mine gelieferten Materials habe im Juni durchgehend mehr als 10 Gramm je Tonne betragen. Aus der verarbeiteten Menge von 100 Tonnen seien dadurch 851,9 Gramm unraffiniertes Gold entstanden. Managing Director und CEO (Chief Executive Officer) Timothy Hosking erklärte, Mine und Anlage hätten nach sechs Monaten der Umstrukturierung ihre bislang beste Leistung erzielt. Das Unternehmen habe die Qualität des geförderten Materials erhöht, die Abbaumethode angepasst und die Goldgewinnung gegenüber einem vergleichbaren früheren Zeitraum etwa vervierfacht.



Santa Barbara besteht aus schmalen goldführenden Gängen. Bei deren Abbau muss das Team möglichst genau arbeiten, damit nur wenig wertloses Nebengestein in die Verarbeitung gelangt. Im Juni habe sich die Förderung deshalb auf besonders goldreiche Bereiche des ersten Gangs unterhalb von Schacht 2 konzentriert. Dort hätten Analysen höhere Gehalte und gleichmäßigere Gangbreiten gezeigt.