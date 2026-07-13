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axinocapital.de
13.07.2026 10:14 Uhr
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Goldproduktion verdreifacht - Goldförderer erreicht neuen Bestwert

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Aguia Resources meldet beim Goldprojekt Santa Barbara die bisher stärkste Leistung von Mine und Aufbereitungsanlage. Im Juni seien aus 100 Tonnen Material insgesamt 851,9 Gramm Gold gewonnen worden. Das entspreche rund 27 Feinunzen und etwa dem Dreifachen der Produktion des Vormonats. Gleichzeitig habe das Unternehmen höhere Goldgehalte erreicht, die Kosten deutlich reduziert und die nächste Abbauphase früher als geplant begonnen.

Aguia Resources meldet beim Goldprojekt Santa Barbara die bisher stärkste Leistung von Mine und Aufbereitungsanlage. Im Juni seien aus 100 Tonnen Material insgesamt 851,9 Gramm Gold gewonnen worden. Das entspreche rund 27 Feinunzen und etwa dem Dreifachen der Produktion des Vormonats. Gleichzeitig habe das Unternehmen höhere Goldgehalte erreicht, die Kosten deutlich reduziert und die nächste Abbauphase früher als geplant begonnen.

Höhere Gehalte stärken die Produktion

Die Verbesserungen gehen laut Aguia vor allem auf eine gezieltere Auswahl des geförderten Gesteins zurück. Der Goldgehalt des direkt aus der Mine gelieferten Materials habe im Juni durchgehend mehr als 10 Gramm je Tonne betragen. Aus der verarbeiteten Menge von 100 Tonnen seien dadurch 851,9 Gramm unraffiniertes Gold entstanden. Managing Director und CEO (Chief Executive Officer) Timothy Hosking erklärte, Mine und Anlage hätten nach sechs Monaten der Umstrukturierung ihre bislang beste Leistung erzielt. Das Unternehmen habe die Qualität des geförderten Materials erhöht, die Abbaumethode angepasst und die Goldgewinnung gegenüber einem vergleichbaren früheren Zeitraum etwa vervierfacht.

Santa Barbara besteht aus schmalen goldführenden Gängen. Bei deren Abbau muss das Team möglichst genau arbeiten, damit nur wenig wertloses Nebengestein in die Verarbeitung gelangt. Im Juni habe sich die Förderung deshalb auf besonders goldreiche Bereiche des ersten Gangs unterhalb von Schacht 2 konzentriert. Dort hätten Analysen höhere Gehalte und gleichmäßigere Gangbreiten gezeigt.

Goldproduktion und Goldausbeute bei Santa Barbara. Originalquelle: Aguia Resources Ltd.

Neun Arbeitsflächen stehen bereit

Auch die Entwicklung des zweiten Gangs sei weiter vorangekommen. Drei Arbeitsflächen hätten dort bereits Material geliefert. Insgesamt seien inzwischen neun Abbaustellen für die nächsten Produktionsschritte vorbereitet. Die dritte Abbauphase habe einen Monat früher als vorgesehen begonnen. Nach Angaben des Unternehmens ermögliche die größere Zahl vorbereiteter Flächen eine bessere Auswahl des Erzes. Dadurch könne das Team stärker auf Bereiche mit höheren Goldgehalten zugreifen und die Qualität des Materials für die Anlage gleichmäßiger halten.

Der gezielte Abbau sei besonders wichtig, weil schon geringe Mengen an Nebengestein den durchschnittlichen Goldgehalt spürbar senken könnten. Aguia habe deshalb die Planung, die Sprengarbeiten und die Kontrolle des geförderten Materials enger aufeinander abgestimmt.

Darstellung der aktuellen und geplanten Untertageerschließung der Goldmine Santa Barbara.

Effizienterer Betrieb drückt die Kosten

Neben der höheren Produktion berichtet Aguia über deutliche Einsparungen. Im Vergleich zur zweiten Hälfte 2025 seien die Investitionsausgaben in den ersten sechs Monaten 2026 um 80 Prozent zurückgegangen. Die laufenden Betriebskosten hätten sich um 56 Prozent verringert, die allgemeinen Verwaltungskosten um 38 Prozent.
Neben dieser Kürzungen habe das Unternehmen Reparaturen und technische Verbesserungen an Mine und Anlage abgeschlossen. Auch die Bauteile für einen stärker mechanisierten Betrieb seien installiert und in Betrieb genommen worden. Den jährlichen Bedarf an Sprengstoffen habe Aguia ebenfalls bereits beschafft.

Erste Goldverkäufe würden nach Angaben des Managements inzwischen einen Teil der allgemeinen Kosten ausgleichen. Für das dritte Quartal 2026 gehe das Unternehmen davon aus, dass die laufende Produktion die Betriebskosten decken könne.

Sinkende Investitions-, Betriebs- und Verwaltungskosten bei Santa Barbara.

Der Chart vergleicht die monatlichen Kosten vor und nach der Umstrukturierung des Minenbetriebs. CAPEX bezeichnet Investitionen in Maschinen, Anlagen und den Ausbau der Mine. OPEX umfasst die laufenden Betriebskosten, etwa für Personal, Energie und Wartung. Overhead steht für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenskosten. Die Grafik zeigt, dass diese Ausgaben nach der Umstrukturierung insgesamt niedriger ausfielen.

Verarbeitungskapazität soll weiter steigen

Die Aufbereitungsanlage könne laut Aguia inzwischen mehr als 250 Tonnen Material pro Monat verarbeiten. Das Management erklärte, im August würden 150 Tonnen und im September 200 Tonnen angestrebt. Für diese Steigerung müssten weitere Arbeitsflächen erschlossen und zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt werden. Nach Einschätzung des Unternehmens würden dafür rund sechs Wochen Entwicklungsarbeit benötigt. Die laufende Produktion würde während dieser Arbeiten fortgesetzt.

Hosking sagte, die jüngsten Ergebnisse würden aus Sicht des Managements einen klaren Weg zu einer schrittweisen Ausweitung der Produktion eröffnen. Aguia würde außerdem bis Ende 2026 die Explorationsbohrungen wieder aufnehmen. Damit würde das Unternehmen untersuchen, wie weit sich die goldführenden Strukturen außerhalb der bisher erschlossenen Bereiche fortsetzen.

Unraffinierter Goldbarren aus der Juni-Produktion des Goldprojekts Santa Barbara.

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