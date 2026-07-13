Oliver Bayer, Chief Engineer für die Plattformentwicklung elektrifizierter Antriebe bei ZF, skizziert große Herausforderungen: Die Autobranche durchlebt eine Phase, in der Tempo und Richtung der Elektrifizierung stark divergieren. Während Europa und China die Transformation stark vorantreiben, setzen andere Märkte weiterhin auf Verbrenner oder milde Hybridisierung. Für Zulieferer bedeutet das: Ein einziges "Weltauto"-Konzept reicht längst nicht mehr aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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