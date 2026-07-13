© Foto: Sven Hoppe - dpaHyundai stoppt wegen eines Teilstreiks die Produktion. Rund 5.000 Autos könnten ausfallen; eine Verlängerung würde Exporte und Lieferketten belasten.Hyundai Motor hat aufgrund eines Teilstreiks den Betrieb in seinem Werk in Ulsan (Südkorea) und an anderen Standorten eingestellt, wie aus einer am Montag veröffentlichten Meldung hervorgeht. Zu den von der Produktionsunterbrechung betroffenen Bereichen gehören die Automobilherstellung, die Wartung und der Vertrieb. Die Arbeitsunterbrechung dauert bis Mittwoch und betrifft zwei Schichten von jeweils zwei Stunden. Die Produktionsunterbrechung wird sich auf den Umsatz in Höhe von umgerechnet etwa 78,767 Billionen Won (45,8 Milliarden Euro) …
Enthaltene Werte: KR7005380001Den vollständigen Artikel lesen
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