Wieder Volltreffer: Sitka Gold durchteuft 164 Meter mit 1,83 g/t Gold auf RC Gold

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Sitka Gold erweitert RC Gold weiter: Neue Step-out-Bohrungen auf Blackjack liefern 164 m mit 1,83 g/t Gold. Auch Rhosgobel wächst. Das 60.000-Meter-Bohrprogramm verspricht weiteren starken Newsflow.

Sitka Gold Corp. (TSX-V: SIG | FSE: 1RF | OTCQX: SITKF) liefert erneut ein Bohrresultat, das aufhorchen lässt: Auf der Lagerstätte Blackjack durchteufte das Unternehmen im Rahmen von Step-out-Bohrungen 164,0 Meter mit 1,83 g/t Gold - eingeschlossen ein besonders hochgradiger Abschnitt von 45,0 Metern mit 3,49 g/t Gold sowie eine Spitze von 2,0 Metern mit 15,35 g/t Gold. Parallel dazu bestätigen die ersten sieben Bohrlöcher aus dem 30.000-Meter-Programm auf Rhosgobel, dass Sitka hier eine der jüngsten Multi-Millionen-Unzen-Golddiscoveries Kanadas systematisch vergrößert.

Abbildung 1: Lageplan der am Blackjack-Vorkommen niedergebrachten Bohrungen mit Hervorhebung der Ergebnisse aus den in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöchern.

Blackjack: Bohrloch 128 setzt Ausrufezeichen

Das Herzstück der aktuellen Meldung ist Bohrloch DDRCCC-26-128. Über eine beeindruckende Kernlänge von 348,0 Metern wurde eine durchgehende Vererzung von 1,12 g/t Gold nachgewiesen. Innerhalb dieses breiten Intervalls liegen mehrere höhergradige Zonen, die das wirtschaftliche Potenzial der Lagerstätte unterstreichen: 164,0 m mit 1,83 g/t Gold, darin wiederum 45,0 m mit 3,49 g/t Gold sowie Spitzenwerte von 2,0 m mit 15,35 g/t und 2,0 m mit 13,65 g/t Gold.

Entscheidend ist der geologische Kontext: Es handelt sich um eine Step-out-Bohrung, also eine Bohrung außerhalb der bislang bekannten Vererzung. Dass auch hier wieder breite, hochgradige Intervalle angetroffen wurden, bestätigt aus Sicht des Managements, dass die Lagerstätte Blackjack weiterhin nach mehreren Richtungen offen ist und erhebliches Erweiterungspotenzial besitzt. In den Bohrkernen wurde zudem sichtbares Gold dokumentiert - ein optisch überzeugendes, wenngleich für sich genommen noch kein quantitativer Beleg für die späteren Gehalte.

Rhosgobel: Multi-Millionen-Unzen-Discovery wird ausgebaut

Rhosgobel ist im laufenden Programm mit 30.000 der insgesamt 60.000 geplanten Bohrmeter der klare Schwerpunkt - und die ersten sieben ausgewerteten Löcher liefern eine überzeugende Bestätigung. Die Vererzung tritt hier in Form breiter Zonen innerhalb eines mineralisierten Quarzmonzonits auf, durchsetzt von lokalen Hochgradzonen.

Herausragend ist DDRCRG-26-049 mit 74,8 m zu 0,91 g/t Gold, darin 56,1 m zu 1,12 g/t und 3,4 m zu 4,01 g/t. DDRCRG-26-044 lieferte 28,1 m mit 1,08 g/t Gold (inklusive 7,3 m mit 2,87 g/t) sowie zusätzlich 11,4 m mit 1,00 g/t. Hinzu kommen solide Treffer aus DDRCRG-26-046 (10,5 m mit 1,28 g/t), DDRCRG-26-047 (23,7 m mit 1,02 g/t), DDRCRG-26-051 (9,0 m mit 1,64 g/t) und DDRCRG-26-050 (11,2 m mit 0,90 g/t).

Besonders interessant: Neben Gold liefert Rhosgobel durchgehend Wolfram-Werte (WO3) - so wies etwa DDRCRG-26-049 über 53,4 Meter 0,18% WO3 auf. Wolfram gilt als kritischer Rohstoff, und ein potenzielles Nebenprodukt könnte die wirtschaftliche Attraktivität des Projekts zusätzlich stützen. Metallurgische Tests haben für Rhosgobel bereits eine durchschnittliche Goldausbeute von 94,3% (konventionelle Ganzerz-Cyanidlaugung) sowie eine anfängliche Wolfram-Rückgewinnung von 84,7% im Rougher-Konzentrat mittels Flotation ergeben.

Reduced Intrusion-Related Gold als geologisches Modell

Sowohl Blackjack als auch Rhosgobel gehören zum Typus des Reduced Intrusion-Related Gold (RIRG) - ein Modell, das für breite, kontinuierliche und tonnagestarke Vererzungen bekannt ist und im Tombstone-Goldgürtel des Yukon geologisch bestens belegt ist. In nahezu allen bislang gebohrten Löchern an beiden Zielgebieten wurde sichtbares Gold beobachtet. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass sichtbares Gold zwar die Präsenz einer Vererzung bestätigt, jedoch keinen Rückschluss auf die tatsächlichen Gehalte erlaubt - die Assays folgen nach Laboranalyse.

Sechs Bohrgeräte im Einsatz - 60.000-Meter-Programm läuft

Auf dem RC Gold Project drehen sich aktuell sechs Bohrgeräte an den Zielen Blackjack, Saddle, Eiger und Rhosgobel. Rund 24.000 Meter wurden dieses Jahr bereits in 47 Bohrlöchern über Blackjack und Rhosgobel abgeschlossen - ein gutes Drittel des für 2026 geplanten 60.000-Meter-Programms. Die Meterallokation verteilt sich auf rund 15.000 m für den Bereich Blackjack/Saddle/Eiger, 30.000 m für Rhosgobel, 10.000 m für die Zone Pukelman/Contact und 5.000 m für Bear Paw sowie weitere hochrangige Ziele. Für alle bislang abgeschlossenen, aber noch nicht gemeldeten Bohrlöcher stehen die Assay-Ergebnisse noch aus - Anleger dürfen also mit einem kontinuierlichen Nachrichtenfluss über die kommenden Wochen und Monate rechnen.

Solide Ressourcenbasis über 5,1 Millionen Unzen

Das RC Gold Project verfügt bereits über eine substanzielle, an der Oberfläche beginnende und potenziell im Tagebau abbaubare Ressourcenbasis. Blackjack steuert 1.291.000 Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" (39,96 Mt zu 1,01 g/t) sowie 1.044.000 Unzen "Inferred" (34,60 Mt zu 0,94 g/t) bei. Hinzu kommen bei Rhosgobel 2.250.000 Unzen "Inferred" (100,68 Mt zu 0,70 g/t) und bei Eiger weitere 535.000 Unzen "Inferred" (32,14 Mt zu 0,52 g/t) - in Summe rund 5,12 Millionen Unzen Gold.

Alle drei Lagerstätten sind straßenerschlossen und beginnen an der Oberfläche. Erste Bottle-Roll-Tests bestätigten den nicht-refraktären Charakter der Vererzung mit Goldausbeuten von rund 85%; weitere Tests für Blackjack und Eiger ergaben Rückgewinnungsraten zwischen 77,6% und 93% (Gravitation plus Cyanidierung).

Über das RC Gold Project

Das zu 100% unternehmenseigene Flaggschiffprojekt RC Gold umfasst ein zusammenhängendes, district-scale Landpaket von 447 Quadratkilometern im Herzen des Tombstone-Goldgürtels im Yukon. Das Projekt liegt rund 100 Kilometer östlich von Dawson City, ist über eine ganzjährig nutzbare Schotterstraße erreichbar (etwa zwei Stunden Fahrzeit) und strategisch zwischen der Eagle Gold Mine und der ehemals produzierenden Brewery Creek Mine positioniert. Innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex hat Sitka neben den drei Ressourcen-Lagerstätten weitere Zielgebiete wie Pukelman/Contact, Saddle und die Bear Paw Breccia definiert, die im laufenden Programm ebenfalls getestet werden. Darüber hinaus plant Sitka, das Alpha Gold Project (Nevada) sowie das Burro Creek Gold- und Silberprojekt (Arizona) in ein neues, eigenständiges Explorationsunternehmen auszugliedern (Spin-out).

CEO Cor Coe: "Außergewöhnliche Größe und Kontinuität"

CEO und Director Cor Coe ordnete die Ergebnisse ein: Bohrloch 128 auf Blackjack habe mit dem Abschnitt von 164,0 Metern zu 1,83 g/t Gold und der eingeschlossenen Hochgradzone von 45,0 Metern zu 3,49 g/t einen weiteren starken Treffer geliefert und stärke das Vertrauen, dass die Lagerstätte offen bleibe und erhebliches Erweiterungspotenzial biete. Die ersten sieben Bohrlöcher von Rhosgobel würden bestätigen und ausbauen, was bereits eine der jüngsten Multi-Millionen-Unzen-Golddiscoveries Kanadas sei. Mit rund 24.000 abgeschlossenen Metern und sechs aktiven Bohrgeräten beginne man gerade erst, das volle Potenzial des diesjährigen Programms zu erschließen.

Ausblick und Termine

Sitka Gold ist gut finanziert und wird in den kommenden Monaten auf mehreren hochkarätigen Branchenveranstaltungen präsent sein, darunter die Property Tours der Yukon Mining Alliance (12.-15. Juli 2026), die Diggers and Dealers in Kalgoorlie (3.-5. August 2026), der Precious Metals Summit in Beaver Creek (22.-25. September 2026) sowie die Denver Gold Show (27.-30. September 2026).

Fazit: Mit dem breiten, hochgradigen Treffer auf Blackjack und der frühen Bestätigung des Erweiterungspotenzials auf Rhosgobel liefert Sitka Gold zwei starke Argumente in einer einzigen Meldung. Angesichts eines noch weit fortgeschrittenen Bohrprogramms und zahlreicher ausstehender Assays dürfte der Nachrichtenfluss über die kommenden Monate anhalten - ein Umstand, der die Aktie für am Yukon-Goldsektor interessierte Anleger im Blick behaltenswert macht.







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