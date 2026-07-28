Strategischer Schritt: Sitka Gold sichert sich 100% des Clear Creek-Gebiets und stärkt RC Gold Project

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Sitka Gold beschleunigt die Übernahme des Clear Creek Property, konsolidiert das gesamte RC Gold Project und plant dort 45.000 Meter Bohrungen im Rahmen des 60.000-Meter-Programms.

Sitka Gold (TSX-V: SIG | FSE: 1RF | OTCQX: SITKF) hat einen wichtigen strategischen Schritt für die weitere Entwicklung seines RC Gold Projects im kanadischen Yukon bekannt gegeben. Das Unternehmen beschleunigt die Übernahme der Clear Creek Property und wird damit künftig das gesamte, 447 Quadratkilometer große Projektgebiet vollständig kontrollieren. Gleichzeitig schafft Sitka damit Klarheit über die Eigentumsverhältnisse und kann sein umfangreiches Explorationsprogramm ohne Einschränkungen fortsetzen.

Vollständige Kontrolle über das RC Gold Project

Die Vereinbarung wurde mit dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter von Victoria Gold Corp. geschlossen. Mit Abschluss der Transaktion erwirbt Sitka Gold die verbleibenden Rechte an der Clear Creek Property und konsolidiert damit sämtliche Grundstücke des RC Gold Projects unter einem Dach.

Für die Übernahme zahlt das Unternehmen 6 Millionen CAD in bar. Zusätzlich erhält der Verkäufer eine 5-prozentige Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr auf die Clear Creek Property. Sitka behält sich jedoch das Recht vor, diese Lizenzgebühr später durch eine Einmalzahlung von 10 Millionen CAD auf 2% zu reduzieren. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Vorkaufsrecht, sollte die Lizenzgebühr künftig an Dritte verkauft werden.

Nach Angaben des Unternehmens beseitigt die beschleunigte Transaktion zugleich sämtliche Unsicherheiten, die sich aus dem Insolvenzverfahren von Victoria Gold ergeben könnten.

Rhosgobel steht im Mittelpunkt der Bohrkampagne

Die Clear Creek Property beherbergt mit Rhosgobel eine der jüngsten Goldentdeckungen des Unternehmens. Für die Lagerstätte weist Sitka bereits eine abgeleitete Mineralressource von 2,25 Millionen Unzen Gold aus, verteilt auf 100,68 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,70 Gramm pro Tonne.

Daneben umfasst das Gebiet weitere aussichtsreiche Zielzonen. Im Pukelman-Contact-Gebiet lieferten Bohrungen unter anderem 119 Meter mit 1,10 g/t Gold ab der Oberfläche sowie 93,3 Meter mit 0,50 g/t Gold, einschließlich 23,6 Meter mit 1,00 g/t Gold. Auch die Bear Paw Breccia zeigte mit 21 Metern zu 1,05 g/t Gold, darunter 10 Meter mit 1,64 g/t Gold, ermutigende Ergebnisse.

Im Rahmen des laufenden 60.000-Meter-Bohrprogramms plant Sitka allein auf der Clear Creek Property 45.000 Meter an zusätzlichen Bohrungen. Davon entfallen 30.000 Meter auf die Erweiterung der Rhosgobel-Lagerstätte, 10.000 Meter auf die Pukelman-Contact-Zone und weitere 5.000 Meter auf Bear Paw Breccia. Die Übersichtskarte in der Pressemitteilung zeigt die räumliche Verteilung der einzelnen Zielgebiete innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex.

Umfangreiches Bohrprogramm läuft auf Hochtouren

Das Explorationsprogramm des Unternehmens ist bereits weit fortgeschritten. Nach Unternehmensangaben wurden bislang rund 30.000 Meter in 59 Bohrlöchern abgeschlossen. Derzeit arbeiten sechs Bohrgeräte auf dem Projekt, während ein siebtes Bohrgerät mobilisiert wird, um das Programm weiter zu beschleunigen.

Mit dem Abschluss der Übernahme verfügt Sitka künftig über die vollständige Kontrolle über sämtliche Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem RC Gold Project. Das Management sieht darin einen wichtigen Schritt, um das Potenzial einer der größten Goldentdeckungen Kanadas weiter auszubauen.

Das RC Gold Project beherbergt derzeit insgesamt 1,291 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" sowie 3,829 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Inferred". Neben den Lagerstätten Blackjack, Rhosgobel und Eiger soll das laufende Bohrprogramm sowohl die bekannten Ressourcen erweitern als auch weitere hochrangige Explorationsziele testen.







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