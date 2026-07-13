Nach dem jüngsten Kursrutsch kann sich die Deutsche Telekom-Aktie wieder stabilisieren. Seit dem Tief von Ende Juni bei 23,53 € ging es um fast +14% gen Norden. Am Montag ist der Titel mit einem Kursplus von +2,5% bester Performer im DAX. Doch was bedeutet das für Anleger: Handelt es sich bloß um eine Gegenbewegung im übergeordneten Bärenmarkt oder ist die Trendwende vollzogen? JPMorgan sorgt für Rückenwind Für frischen Schwung sorgt derzeit eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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