Pyramid hat in den letzten Jahren schwach performt, was aber überwiegend an den Planverfehlungen im außereuropäischen Geschäft mit Touch-Produkten der Tochter faytech gelegen hat, von dem sich das Unternehmen inzwischen getrennt hat. Der Fokus liegt nun noch stärker auf Industrie-Servern und -PCs, Storagelösungen und Self-Service-Terminals.

Aktuell stößt die Gesellschaft auf eine hohe Nachfrage, auch getrieben durch den Innovationszwang bei der Hardwarestruktur, der mit dem KI-Boom einhergeht. Letzterer hat Pyramid selbst im letzten Jahr noch ein Stück weit ausgebremst, da die mit dem Boom im zweiten Halbjahr rasant gestiegenen Preise für einige IT-Komponenten die Margen belastet und die Abwicklung eines Großauftrags gebremst haben. Daher ist der Konzernumsatz im letzten Jahr lediglich von 68,3 auf 74,2 Mio. Euro gestiegen und das bereinigte Konzern-EBITDA sogar von 3,2 auf 2,4 Mio. Euro zurückgegangen.

Inzwischen hat die Gesellschaft aber die finanzielle Basis mit einer Kapitalerhöhung gestärkt (was auch den Spielraum im Einkauf erhöht) und die Konditionen entsprechend angepasst, so dass wieder adäquate Margen erzielt werden können. Im ersten Halbjahr hat die operative Kern-Tochter Pyramid Computer GmbH nach noch vorläufigen Berechnungen die Erlöse um mehr als 10 Prozent auf 40,3 Mio. Euro gesteigert und ein EBITDA von 1,9 Mio. Euro erzielt. Davon entfielen ca. 22,6 Mio. Euro bzw. 1,7 Mio. Euro auf Q2, was eine mit dem Nachfrageanstieg klar anziehende Dynamik zeigt - und eine starke Verbesserung der Profitabilität.

Die Aktie reagiert darauf positiv, aber gemessen an den Verbesserungen trotzdem noch moderat. Für Anleger, die davon ausgehen, dass hier ein neuer positiver Trend gestartet wurde, bietet sich nach unserer Einschätzung daher immer noch eine attraktive spekulative Einstiegsgelegenheit (aktien-globlal.de, erstellt 13.07.26, 15:15 Uhr, veröffentlicht 13.07.26, 15:18 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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