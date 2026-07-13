Nach einem schwachen Jahresauftakt meldet sich die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7) mit besseren Zahlen zurück. Der Nutzfahrzeugkonzern hat im zweiten Quartal 2026 mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Konkret setzte die Gruppe 82.900 Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge ab. Das sind vier Prozent mehr als im zweiten Quartal 2025. Noch wichtiger ist aber der Trend im Jahresverlauf. Denn im ersten Quartal lag der Absatz erst bei 68.600 Fahrzeugen. Der Sprung nach oben ist also deutlich. Zur TRATON GROUP gehören bekannte Marken wie Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Die vorgelegten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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