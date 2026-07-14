Zug - Die Zuger Kantonalbank (ZGKB) hat im ersten Halbjahr 2026 die Gewinnzahlen trotz Druck auf das Zinsergebnis auf Vorjahreshöhe gehalten. Sie konnte zudem weitere Kundengelder anziehen. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung bildete sich mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 82,3 Millionen leicht zurück, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte dank höherer ausserordentlicher Erträge dagegen ein um 0,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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