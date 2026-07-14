Gestern +18,1% - Der E-Auto-Durchbruch? - Gelingt der Turnaround?

Anzeige / Werbung

Gestern einer der stärksten Gewinner! - Eine Sommerrallye könnte eingeläutet, das größte und teuerste Problem alternder Elektrofahrzeuge gelöst sein.

Während die meisten Anleger weiterhin die Sommerflaute genießen, hat ein Unternehmen am Wochenende eine Meldung veröffentlicht, die den Markt gestern deutlich aufgeweckt hat.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals WKN: A41RJF

Die Aktie von Battery X (WKN A41RJF) legte an der kanadischen Heimatbörse (CSE) um 18,1% zu und gehörte damit zu den stärksten Gewinnern des Tages. Marktteilnehmer könnten jetzt in dieser Reaktion den möglichen Beginn eines nachhaltigen Turnarounds sehen. Das Unternehmen hat eine patent-pending Technologie zur Rebalancierung von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Ziel ist es, das größte und teuerste Problem alternder Elektrofahrzeuge zu lösen: das Ungleichgewicht einzelner Batteriezellen, das die Reichweite und Lebensdauer massiv reduziert.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Die Auslöser-Meldung:

Battery X Metals Presents Positive Preliminary Lithium-Ion Battery Rebalancing Trial Results Demonstrating Significant Estimated Driving Range Improvements and Accelerated Commercialization Progress of its Patent-Pending Lithium-Ion Battery Rebalancing Technology Platform - HIER zur vollständigen Ad-hoc bei Yahoo!finance

Nahezu schon unglaublich: Über 600 Prozent Reichweitensteigerung!

In realen Straßentests hat die Rebalancing-Maschine von Battery X (WKN A41RJF) bei einem schwer geschädigten Class-3-Elektro-Lkw die Reichweite von nur 40 Kilometern auf 295 Kilometer gesteigert: ein Zuwachs von 255 Kilometern oder über 637 Prozent. Selbst nach mehr als vier Monaten und über 2.000 real gefahrenen Kilometern lag die Leistung weiterhin bei rund 250 Kilometern. Unabhängige Tests an BYD-Modellen ergaben bis zu 84 Kilometer zusätzliche Reichweite pro Ladung. Der National Research Council of Canada bestätigte: Nahezu 99 Prozent der durch Zellungleichgewicht verlorenen Kapazität konnten zurückgewonnen werden.

Damit adressiert Battery X exakt das größte und teuerste ungelöste Problem der Elektromobilität.

Ein "Wundergerät"? - Eine der ersten Generationen der Battery-X-Innovation

Bis 2031 werden weltweit voraussichtlich fast 40 Millionen Elektroautos, Plug-in-Hybride und Hybride aus der ursprünglichen Herstellergarantie fallen. Viele Batterien verlieren durch natürlich auftretende Zellungleichgewichte massiv an nutzbarer Kapazität. Der Austausch einer Batterie kostet Privatpersonen und Flottenbetreiber häufig zwischen 12.000 und 25.000 Euro - oder deutlich mehr. Für Millionen von Haltern wird das Elektroauto plötzlich zur erheblichen finanziellen Belastung.

Technologischer Durchbruch: Battery X findet Lösung

Die Technologie von Battery X (WKN A41RJF) zielt präzise auf diese Schmerzstelle: Statt die gesamte Batterie teuer auszutauschen, bringt sie die einzelnen Zellen wieder ins Gleichgewicht und macht so einen Großteil der verlorenen Kapazität wieder nutzbar - günstiger, nachhaltiger und mit nachgewiesener Langzeitwirkung in realen Einsatzbedingungen.

Was diese Meldung besonders stark macht, ist der klare strategische Shift von der Technologie-Validierung hin zur aktiven Kommerzialisierung. Adapter für wichtige Massenplattformen wie den Nissan Leaf, eine der größten alternden EV-Flotten Nordamerikas mit über 650.000 verkauften Fahrzeugen, sind fertiggestellt. Die Entwicklungen für Tesla Model 3 und Model Y, Hyundai Ioniq, Chevrolet Volt sowie den VMC 1200 Commercial Truck laufen auf Hochtouren. Ein internationales PCT-Patent wurde eingereicht und sichert Prioritätsrechte für potenziellen Schutz in mehr als 150 Ländern. Parallel dazu wird ein integriertes Diagnose-Tool auf OBD-II-Basis aufgebaut, kommerzielle Hardware und Software mit Cloud-Anbindung und standardisierten Berichten verfeinert und die UL-Zertifizierung vorbereitet.

Die Aktie von Battery X (WKN A41RJF) notiert derzeit immer noch in der Nähe der Tiefs der vergangenen Monate bei einer sehr niedrigen Marktkapitalisierung und weit entfernt von früheren Hochs.

Genau hier entsteht eine außergewöhnliche asymmetrische Chance. Der aktuelle Zeitpunkt vereint nachgewiesene technische Erfolge in realen Fahrzeugen, den klaren Übergang von der Validierung zur Kommerzialisierung, eine extrem niedrige Bewertung und den wachsenden strukturellen Bedarf nach Batterielebensdauer-Verlängerung in einem Markt mit Dutzenden Millionen alternder Elektrofahrzeuge. Es ist der klassische Moment, in dem eine unterbewertete Technologie-Story plötzlich in den Fokus der Marktteilnehmer rücken kann.

Spannende Zusatzinfo: Jeffrey Greenberg, ehemaliger Manager der bekanntesten Schuhmarke der Welt investierte in Battery X

Besonders bemerkenswert: Jeffrey Greenberg, langjähriger Director und Executive Vice President von Skechers, ist dem Beratungsgremium (Advisory Board) von Battery X (WKN A41RJF) beigetreten. Laut Unternehmensangaben hat er sich zudem an einer Privatplatzierung beteiligt und eigenes Geld in die Aktie investiert.

Skechers ist heute ein globaler Milliardenkonzern mit über 8 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Greenberg war über viele Jahre maßgeblich daran beteiligt, dass aus einem kleinen Unternehmen ein weltweit führender Schuhhersteller geworden ist. Dass ein Manager mit dieser Erfolgsbilanz nun frühzeitig in Battery X (WKN A41RJF) investiert und das Unternehmen aktiv strategisch berät, ist besonders auffällig.

Die womöglich wichtigste Formel für den Börsenerfolg mit Small- und Microcap-Aktien

Kein Glück, sondern Strategie und Formel entscheiden über Erfolg und Nichterfolg mit Aktien. - Jetzt lesen.

Quellen & weiterführende Informationen

NRC-Validierung / 99% Wiederherstellung verlorener Kapazität Battery X Metals, Validierung und Reichweitenverlängerung BYD-Tests Song, Seal, Han Reichweitensteigerungen über mehrere BYD-Modelle BYD als weltweit größter EV-Hersteller Über 4,5 Mio. Fahrzeuge und Battery-X-Testdaten BYD / Battery X Metals - Zusatzquelle Reichweitensteigerung und BYD-Kontext Jeffrey Greenberg tritt Advisory Board bei Greenberg-Hintergrund und Skechers-Bezug Greenberg beteiligt sich an Privatplatzierung 2,4-Mio.-Dollar-Finanzierung mit Beteiligung Greenbergs Privatplatzierung - Zusatzquelle Abschluss der 2,4-Mio.-Dollar-Finanzierung Nasdaq-Strategie US-Investmentbank und möglicher Nasdaq-Weg X-Energy Unternehmensprofil SMR-Reaktoren, TRISO-Brennstoff und Unternehmensinformationen X-Energy IPO Pricing des upsized Initial Public Offering SpaceX-Bewertung Erwartete IPO-Bewertung laut WSJ

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei Early Bird Journal(EBJ)/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von EBJ dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der EBJ-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch EBJ/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von EBJ/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den EBJ/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag Battery X und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M3021