Unmittelbar vor der Veröffentlichung der eminent wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für Juni ringt der Goldpreis um seine psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar. Die jüngsten Korrekturtiefs liegen mit etwa 3.950 US-Dollar nur knapp darunter. Die Lage ist aus charttechnischer Sicht dramatisch. Zieht Gold noch einmal den Kopf aus der Schlinge oder ist das jetzt der finale Todesstoß für die Goldpreisrallye?Die "Geschichte" ist schnell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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