MHP Hotel AG (MHP) hat einen langfristigen Mietvertrag für ein neues Hotel der Marriott Autograph Collection mit etwa 180 Zimmern im Herzen von Düsseldorf gesichert, wodurch das Gesamtportfolio auf 16 Hotels in Betrieb oder in aktiver Planung erweitert wird. Das Projekt wird in Partnerschaft mit Midstad entwickelt und soll bis 2029 innerhalb des ikonischen, historischen Gebäudekomplexes Carsch-Haus eröffnet werden. Es wird erwartet, dass dieses Projekt stabilisierte jährliche Einnahmen von über 20 Mio. EUR generiert. Die Transaktion trifft den Nerv eines polarisierten DACH-Hotelmarktes, in dem die Premium- und Luxussegmente das Budgetsegment erheblich ausperformen. Durch die Umnutzung exklusiver, kulturell bedeutender innerstädtischer Bauten kann MHP hohe durchschnittliche Tagespreise erzielen und eine hohe Auslastung erreichen. Darüber hinaus ist MHP gut positioniert, um signifikante operationale Cluster-Synergien zu nutzen. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 3,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
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