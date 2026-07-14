HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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