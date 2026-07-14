Der Wirkstoff-Entwickler senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. Demzufolge ist 2026 mit einem Umsatz von 570 bis 610 Mio. Euro zu rechnen. Zuvor war EVOTEC von 700 bis 780 Mio. Euro ausgegangen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Mio. Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Mio. Euro gehofft. Wieso das Ganze? Etwa 40 % der Umsatzlücke sind Unternehmensangaben zufolge innerhalb bestehender Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze werden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 Prozent der Umsatzlücke spiegeln gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Rund 15 % der Umsatzlücke sind auf eine geringere als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen. Die Erwartungen der Analysten werden mit den neuen Geschäftszielen spürbar verfehlt - kein Wunder also, dass es hier in die Miesen geht: Die EVOTEC-Aktie befindet sich im Sinkflug, notierte heute im frühen Handel gar auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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