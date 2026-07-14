EnBW hat im Februar angekündigt, nach einem Investor für seine Speichertochter Senec zu suchen. Schon damals schloss der baden-württembergische Energiekonzern nicht aus, dass sich kein Investor finden wird und Senec damit eine 100-prozentige Tochtergesellschaft bleiben wird. Dies ist nun eingetreten. Allerdings geht der Misserfolg auch mit einer Änderung des Geschäftsmodells des Leipziger Unternehmens einher: Es wird sich künftig nur noch um Bestandskunden kümmern, das Neugeschäft - was auch die Entwicklung neuer Produkte und Services beinhaltet wird eingestellt. "Der Prozess der Investorensuche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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