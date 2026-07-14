Der deutsche Leitindex DAX bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau, doch die Entwicklung der Einzelwerte fällt zunehmend unterschiedlich aus. Während die Allianz nahe ihres Jahreshochs notiert, kämpft Siemens mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen nach einer starken Rally. BASF wiederum bleibt stark von der globalen Industriekonjunktur und den Erwartungen an die Chemienachfrage abhängig. Allianz: Defensive Stärke bleibt gefragt Die Allianz-Aktie zählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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