Der jüngste Rücksetzer der BASF-Aktie entwickelt sich bislang ziemlich genau entlang des zuletzt skizzierten Fahrplans. In meiner vorherigen Analyse galt die Zone zwischen 50,08 und 50,74 € als möglicher Bereich zum Schwungholen. Mit aktuell 50,42 € steht der Titel nun genau dort - und damit vor der Frage, ob die Käufer den nächsten Aufwärtsimpuls einleiten können. Der Rücksetzer kommt wie gerufen Nach dem vorherigen Ausbruch über die fallende Abwärtstrendlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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