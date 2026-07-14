Auch im heutigen Dienstagshandel (14. Juli) ist der Kampf um die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten das zentrale Thema für den Dax. Zur Stunde notiert der deutsche Leitindex darunter.Einmal mehr reagieren die Marktakteure verunsichert auf die Entwicklungen am Ölmarkt. Der Anstieg der Ölpreise gewinnt an Dynamik. So hat Brent-Öl den markanten Preisbereich von 80 US-Dollar überwunden, obgleich es pulverisiert angesichts der Dynamik wohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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