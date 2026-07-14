DHL Group: Prognoseanhebung und das Expressgeschäft als dominierender Faktor der Gewinnerwartungen

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 55 2027/07: Basiswert DHL GroupDN25WNQuelle: DZ BANK: Geld 14.07. 14:03:33, Brief 14.07. 14:03:33
48,79 EUR 48,80 EUR 0,23% Basiswertkurs: 56,90 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 01.01. Max Rendite 12,70% Discount in % 14,27% Abstand zum Cap in % -3,37% Max Rendite in % p.a. 12,38% p.a. Cap 55,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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