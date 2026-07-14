Der britische Kabel-Spezialist Volex bleibt sich seiner Linie treu. Mit der Komplettübernahme von Kepler SignalTek will das Unternehmen frisches anorganisches Wachstumspotenzial freisetzen. Nach einem deutlichen Kursrücksetzer sehen die Analysten von Berenberg ohnehin die Chance zum Einstieg gekommen.Doch zunächst ein Blick auf die geplante Akquisition: Volex will die verbleibenden 64,3 Prozent an der indonesischen Kepler SignalTek aufkaufen. Die Briten legen für den Teil 89,4 Millionen Dollar auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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