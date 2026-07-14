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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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14.07.26 | 15:53
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ADOBE
ADOBE INC Chart 1 Jahr
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ADOBE INC192,38-5,07 %
APPLE INC274,50-1,56 %
BANK OF AMERICA CORPORATION52,81+0,96 %
CITIGROUP INC124,80+0,95 %
DOW INC27,080+1,46 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC968,80+5,40 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION193,22-24,26 %
INTUIT INC243,60-4,32 %
JPMORGAN CHASE & CO295,90+0,65 %
MICROSOFT CORPORATION334,85-2,53 %
SALESFORCE INC144,64-4,02 %
WELLS FARGO & COMPANY73,28-4,87 %
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