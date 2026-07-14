uniQure - QURE: Ist das die nächste Kursrakete im Biotech-Sektor?!

Gentherapie-Spezialist!

Spekulativer Biotech-Wert mit hoher Volatilität: uniQure-Aktie (QURE) - Fokus auf Studienergebnisse, Zulassungen und regulatorischen Entscheidungen!

uniQure (QURE) - IL0011559XXX

Rückblick: Das Chartbild zeigt eine Stabilisierung in der Nähe des 20-Tagedurchschnitts bei geringem Handelsvolumen. Die Volatitlität im Biotech-Sektor mahnt uns dazu, gutes Money Management zu betreiben und den Stop Loss nicht zu vergessen.

uniQure-Aktie: Chart vom 10.07.2026, Kürzel: QURE Kurs: USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gentherapie klingt vielveresprechend. Damit verbunden ist die Hoffnung auf die Heilung zahlreicher Krankheiten. Beim Kaufsignal mit dem Überschreiten der gestrigen Tageskerze, könnte man in einen Long Trade einsteigen, im Erfolgsfall per Trailing Stopp mittrailen und die Gewinne beizeiten vom Tisch nehmen.

Mögliches bärisches Szenario

Das Unternehmen schreibt momentan keine schwarzen Zahlen und es ist ungewiss, ob dies jemals der Fall sein wird. Ein Stop Loss ist daher Pflicht.

Meinung

uniQure wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. Das Biotechnologieunternehmen entwickelt Gentherapien auf Basis adenoassoziierter Viren (AAV) und konzentriert sich auf seltene genetische Erkrankungen sowie neurologische Krankheiten. Zum Portfolio gehören das zugelassene Hämophilie-B-Medikament Hemgenix, an dessen Entwicklung uniQure beteiligt war, sowie mehrere klinische Programme, darunter AMT-130 zur Behandlung der Huntington-Krankheit. Das Geschäftsmodell basiert auf potenziell einmaligen Gentherapien mit langfristiger Wirkung sowie auf Lizenz-, Meilenstein- und Umsatzbeteiligungen aus Partnerschaften. Für Anleger bietet das Unternehmen hohe Wachstumschancen durch seine Pipeline, gleichzeitig bleibt die Aktie aufgrund der Abhängigkeit von Studienergebnissen, Zulassungen und regulatorischen Entscheidungen ein spekulativer Biotech-Wert mit hoher Volatilität.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.84 Milliarden USD

Meine Meinung zu QURE ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/die-uniqure-aktie-bleibt-im-gentherapie-sektor-ein-spezialwert/69755525

Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.