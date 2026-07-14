Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) treibt ihr Wachstum im gehobenen Segment weiter voran. Das Unternehmen hat einen Pachtvertrag für ein neues Hotel der Autograph Collection in Düsseldorf unterzeichnet. Entstehen soll das Haus bis 2029, und zwar an der Kasernenstraße in unmittelbarer Nähe zur bekannten Königsallee. Geplant sind rund 180 Zimmer. Betrieben wird das Hotel unter der Marke Autograph Collection, einer Design- und Lifestylemarke des Konzerns Marriott International. Ein passender Franchisevertrag ist bereits abgeschlossen. Damit sichert sich MHP einen prominenten Standort in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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