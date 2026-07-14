Die Württembergische hat offenbar ein Auge auf das Versicherungsportfolio der Neodigital Versicherung AG geworfen, wie aus einer Akte vom Bundeskartellamt hervorgeht. Von Neodigital heißt es, dass es dabei um eine strategische Weiterentwicklung gehe. Konkrete Details sind noch nicht bekannt. B9-73/26. So lautet das für den vorliegenden Bericht relevante Aktenzeichen aus dem Bundeskartellamt. Es handelt sich dabei um ein neues Fusionskontrollverfahren, die Akte wurde am 08.07.2026 in die Online-Kartei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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