RWE rechnet in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt eher stabilen Strompreisen für Haushalte. Nach Einschätzung von Vorstandschef Markus Krebber könnten sich sinkende Erzeugungskosten und steigende Netzentgelte weitgehend ausgleichen. Die RWE Aktie zeigte sich unterdessen im DAX kaum verändert. Stromnachfrage muss Preise nicht antreiben Deutschlands größter Stromerzeuger erwartet trotz einer zunehmenden Stromnachfrage keine deutlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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