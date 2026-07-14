© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIEine Kartellklage von zwölf US-Bundesstaaten stellt die Milliardenfusion von Paramount und Warner Bros. infrage. Nun drohen Verzögerungen und hohe Zusatzkosten.Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount steht vor einer neuen Hürde. Die Generalstaatsanwälte von zwölf US-Bundesstaaten haben Klage eingereicht und wollen den Zusammenschluss aus kartellrechtlichen Gründen stoppen. Angeführt wird das Verfahren von Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta. Nach Ansicht der Kläger würde die Fusion den Wettbewerb erheblich einschränken. Das neue Unternehmen würde Filmstudios, Fernsehsender und Streamingdienste unter einem Dach vereinen. Dazu gehören unter anderem CBS, MTV, …
Enthaltene Werte: US64110L1061,US9344231041,US69932A2042Den vollständigen Artikel lesen
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