Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Time to Buy! Diese drei Kräfte treiben die Tiefsee-Exploration massiv an
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 927079 | ISIN: US4523271090 | Ticker-Symbol: ILU
Tradegate
14.07.26 | 16:00
167,74 Euro
+0,47 % +0,78
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
ILLUMINA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ILLUMINA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
167,86168,3221:42
167,94168,2621:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ILLUMINA
ILLUMINA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ILLUMINA INC167,74+0,47 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.