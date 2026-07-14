Viele Grüße aus New York! Zur Zeit fliegen wieder die Bomben auf den Iran. Es gibt Sorgen um den Krieg in der Ukraine, der immer aggressiver wird. Der Ölpreis klettert wieder kräftig. Und heute stürzt zudem IBM um 25% ab nach einem schwachen Quartal. Vielleicht ist der IT-Riese dank seiner stetigen Dividenden gerade jetzt einen Blick wert? Wir Anleger lassen uns jedenfalls trotz der Krisen nicht von unserem Vermögensaufbau abhalten. Jeden Monat versuchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer