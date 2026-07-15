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Time to Buy! Diese drei Kräfte treiben die Tiefsee-Exploration massiv an
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zukunftsbilanzen.de
15.07.2026 06:46 Uhr
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KI, Onkologie und Rüstung: TeamViewer, BioNTech & Antimony Resources - Ein Mix fürs Portfolio!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Börse ist ein Ort der Extreme und wir blicken heute mit TeamViewer, BioNTech und Antimony Resources auf ein Trio, das aus 3 verschiedenen Bereichen kommt. Da ist ein deutscher Software-Pionier, der nach schmerzhaften Rückschlägen plötzlich wieder ein deutliches Lebenszeichen sendet. Da ist ein einst gefeierter Impfstoff-Held, der Milliarden in eine riskante, aber revolutionäre Zukunft in der Krebstherapie pumpt, aber auch noch ein hohes Cash-Polster in der Hinterhand hat. Und dann ist da noch ein kanadischer Rohstoff-Explorer, der tief in der Erde nach einem Material gräbt, ohne das unsere moderne Welt schlichtweg stillstehen würde, das aber auch für die Rüstungsindustrie wichtig ist. Genau diese Mischung aus Software-KI-Turnaround, Biotech-Onkologie-Transformation und Rohstoff-Potenzial macht den Markt so unglaublich spannend. Begleiten Sie uns auf einer Reise mit drei interessanten Unternehmensgeschichten.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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