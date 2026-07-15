KI, Onkologie und Rüstung: TeamViewer, BioNTech & Antimony Resources - Ein Mix fürs Portfolio!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Börse ist ein Ort der Extreme und wir blicken heute mit TeamViewer, BioNTech und Antimony Resources auf ein Trio, das aus 3 verschiedenen Bereichen kommt. Da ist ein deutscher Software-Pionier, der nach schmerzhaften Rückschlägen plötzlich wieder ein deutliches Lebenszeichen sendet. Da ist ein einst gefeierter Impfstoff-Held, der Milliarden in eine riskante, aber revolutionäre Zukunft in der Krebstherapie pumpt, aber auch noch ein hohes Cash-Polster in der Hinterhand hat. Und dann ist da noch ein kanadischer Rohstoff-Explorer, der tief in der Erde nach einem Material gräbt, ohne das unsere moderne Welt schlichtweg stillstehen würde, das aber auch für die Rüstungsindustrie wichtig ist. Genau diese Mischung aus Software-KI-Turnaround, Biotech-Onkologie-Transformation und Rohstoff-Potenzial macht den Markt so unglaublich spannend. Begleiten Sie uns auf einer Reise mit drei interessanten Unternehmensgeschichten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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