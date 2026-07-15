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Das Marktbild bleibt unruhig, aber stabil. Der DAX startet heute rd. 120 Punkte bzw. 0,5 %schwächer in den Markt. Der überraschend schwache US Inflationswert (CPI) senkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli, drückte die Renditen und stützte Nasdaq sowie Halbleiter. Die technische Erholung bei SK Hynix, Samsung und Kioxia gewinnt damit Kontur, zusätzlich bestätigt ASML mit einer massiven Prognoseanhebung den weiter starken KI Investitionszyklus.Gleichzeitig brach IBM nach verfehlten Umsatzerwartungen ein und belastete Software sowie IT Dienstleistungen, weil Kunden Budgets in Server, Speicher und Chips verschieben.Die US Großbanken lieferten überwiegend starke Zahlen, vor allem im Aktienhandel und Investmentbanking. Goldman Sachs pulverisierte regelrecht die Konsenstaxen. Die europäischen Bankenwerte sollten sich dem positiven Bild anschließen.Samsung prüft nach dem erfolgreichen SK Hynix Debüt eine US Notierung. DeepSeek bereitet einen Börsengang vor und strebt eine Bewertung von mindestens 71 Mrd. $ an (was ein Unterschied zu den irren Bewertungen von Anthropic und OpenAI von jeweis rd. 1 Bio. $).In Europa verhandelt Uber über Delivery Hero. Öl bleibt wegen Iran volatil, Gold weiter schwächlich.Fazit: hohe Schwankungen, aber erste belastbare Erholungsansätze im Chipsektor, deren Nachhaltigkeit noch zu beweisen ist.Sie möchten jeden Morgen frisch auf dem Handy kurz un dknackig über die wichtigsten Tendenzen an der Märkten informiert werden? Dann empfehle ich die Bernecker-App kostenlos im Download:Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe