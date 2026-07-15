Die Pyramid-Aktie hat seit ihrem Hoch im November vergangenen Jahres bei rund 4 € einen kräftigen Kursverlust erlitten. Seit April bewegt sich das Papier jedoch überwiegend seitwärts. Am Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei 1,44 €. Damit stellt sich die Frage: Bildet sich hier die Basis für einen nachhaltigen Kursanstieg? Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen Im Rahmen der Neuausrichtung stärkte Pyramid auch seine Kapitalbasis. Über eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de