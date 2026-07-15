SMA Altenso und Rheinenergie haben im niedersächsischen Einbeck einen Batteriespeicher mit 24,5 Megawatt Leistung und 62,5 Megawattstunden realisiert und nun auch erfolgreich in Betrieb genommen. Er befinde sich in einer Region mit zentraler Bedeutung für den Nord-Süd-Stromfluss: zwischen hohen Einspeisemengen aus Windenergie im Norden und Großabnehmern im Süden Deutschlands, teilten die Unternehmen mit. Der Großspeicher werde daher künftig zum einen für systemrelevante Dienstleistungen, wie Primär- und Sekundärregelleistung genutzt. Zum anderen wird die Anlage im Day-Ahead- und Intraday-Stromhandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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