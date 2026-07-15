Jetzt wird es ernst mit dem Digitalen Euro. Bawag und Raffeisen Bank International AG (RBI) sind die österreichischen Test-Kandidaten, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Pilotphase ausgewählt wurden. Josef Meichenitsch, der als Direktor bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNb) das Thema rund um den Digitalen Euro verantwortet, ist "sehr zufrieden, weil Bawag und RBI zwei große Banken mit großer Reichweite sind". Ich erwische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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