Die vorläufigen Q2-Zahlen von Traton deuten auf eine klare Verbesserung der bereinigten Rentabilität hin, wobei das bereinigte EBIT der Gruppe deutlich über den Erwartungen liegt und International Motors wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Allerdings beinhaltete die Veröffentlichung nur eine begrenzte Anzahl von KPIs und konzentrierte sich ausschließlich auf bereinigte Betriebskennzahlen. Noch wichtiger ist, dass die starke Ertragsentwicklung nicht mit der Cash-Generierung übereinstimmte, da der Netto-Cashflow negativ blieb und erheblich unter den Konsensschätzungen lag. Diese Divergenz könnte auf die Erfassung von nicht zahlungswirksamen tarifbezogenen Forderungen und Bewegungen im Working Capital zurückzuführen sein, jedoch erlaubt die begrenzte Offenlegung noch keine fundierte Schlussfolgerung. Daher lassen wir unsere Schätzungen unverändert und warten auf die vollständigen Q2- und H1-Ergebnisse am 23. Juli, um eine bessere Sicht auf die berichteten Erträge, die Cash-Umwandlung und die Nachhaltigkeit der Margen zu erhalten. Unsere umfassendere Investmentthese bleibt unverändert, wobei zyklische Schwächen und steigender struktureller Wettbewerb weiterhin zentrale Anliegen sind. Wir bestätigen unser SELL-Rating und ein Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





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