© Foto: Dall-ESK Hynix führt am Mittwoch eine breite Rallye bei asiatischen Technologiewerten an. Rückenwind kommt von der Erholung der US-Halbleiterbranche.Die asiatischen Chipmärkte haben am Mittwoch zu einer kräftigen Gegenbewegung angesetzt. Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix führt dabei die Rallye einem Kurssprung von mehr als 10 Prozent an. Es handelt sich um eine bemerkenswerte Gegenbewegung. SK Hynix hat erst am Montag den größten Tagesverlust seiner Börsengeschichte hinnehmen müssen. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate hatten Anleger in großem Stil Gewinne mitgenommen. Gleichzeitig nahmen die Sorgen zu, dass die enormen Investitionen in Künstliche …
Enthaltene Werte: US5951121038,JP3436100006,JP3571400005,KR7005930XXX,US78392B1070,US5128073062Den vollständigen Artikel lesen
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