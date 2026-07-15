Relativ überraschend und vor allem überraschend schnell hat die Bundesregierung in der vergangenen Woche eine Änderung an der Bundesförderung für effziente Gebäude (BEG) vorgenommen. Das Antragsportal bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wurde ziemlich direkt nach der Entscheidung abgeschaltet und soll ab dem 21. Juli mit den neuen Förderbedingungen wieder starten. Der Bund der Energieverbraucher hat nun einen Rechner entwickelt, der Haushalten und Installationsbetrieben einen Überblick verschaffen soll, welche Förderung nach dem Neustart möglich ist. Dabei wird der neue Betrag auch immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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