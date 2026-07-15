Micron Technology - MU: Die Bullen warten bei 1000 USD!

Long Trade heute?

Breakout-Setup bei Micron Technology mit Chance-Risiko-Verhältnis 5:1 - Speicherpreise sollen weiter steigen!

Micron Technology (MU) - US5951121038

Rückblick: Nach einer Halbjahresrallye von 178 Prozent plus in einem stabilen Aufwärtstrend notiert die Micron-Technolgy-Aktie zwischen 20er- und 50er-EMA und hat auf der Oberseite bei der runden 1000-USD-Marke eine Widerstandslinie formiert. Bis zum Allzeithoch vom 25. Juni ließe sich zusätzlich eine Diagonale konstruieren, die als weiterer Widerstand fungiert.

Micron-Technology-Aktie: Chart vom 14.07.2026, Kürzel: MU Kurs: 983.12 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Überwinden der genannten Widerstandslinien wäre ein klares Kaufsignal. Kursziel wäre das bereits genannte Allzeithoch. Zusammen mit dem Stop Loss in Höhe der unteren gelben Linie resultiert daraus ein Chance-Risiko-Verhältntnis von 5:1.

Mögliches bärisches Szenario

Je nach Risikoneigung könnte ein Stopp Loss sinnvoll sein. Schließlich ist im Tech-Sektor immer mit Volatitlität zu rechnen. Langfristig orientierte Investoren verzichten auf die Absicherung bei diesem Setup mit Micron Technolgy. Der Halbleiterboom dürfte unabhängig von kurzfristgen Schwankungen weitergehen.

Meinung

Micron Technology zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Speicherchips und bietet vor allem DRAM-, NAND-Flash- und High Bandwidth Memory (HBM)-Lösungen für Rechenzentren, KI-Beschleuniger, PCs, Smartphones und die Automobilindustrie an. Der aktuelle Optimismus rund um Micron basiert auf der Erwartung anhaltend steigender Speicherpreise. Analysten rechnen im dritten Quartal 2026 mit Preissteigerungen bei DRAM von 15 bis 20 Prozent und bei NAND von 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Für HBM wird im kommenden Jahr sogar mehr als eine Verdopplung der Preise erwartet. Hintergrund sind eine hohe KI-Nachfrage und begrenzte Produktionskapazitäten, wodurch das Angebot bis mindestens 2027 knapp bleiben dürfte. Diese Entwicklung könnte Micron dank höherer Verkaufspreise und steigender Margen deutlich zugutekommen und die Ertragskraft des Unternehmens weiter stärken. Fundamentale Eckdaten und Hintergrund-Story passen zur positiven Kursentwicklung, sodass an einer bullischen Einschätzung derzeit kein Weg vorbeigeht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.84 Milliarden USD

Meine Meinung zu MU ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/micron-aktie-springt-nach-analysten-upgrade-dram-und-hbm-preisanstiege-bis-2027-stutzen

Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng verbundene Person Positionen in MU besitzt.

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