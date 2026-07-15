Gütersloh (ots) -- Bestseller-Autorin Dörte Hansen spricht über ihren neuen Roman "Broder"- Erstmals im Theatersaal des Theaters Gütersloh- Tickets für die Veranstaltung ab sofort erhältlichBestsellerautorin Dörte Hansen ist mit ihrem neuen Roman "Broder" erneut zu Gast auf dem Blauen Sofa in Gütersloh. Nach dem großen Erfolg ihrer Lesung in der Skylobby des Theater Gütersloh 2019 findet die Veranstaltung am 11. November im Theatersaal statt.Nach ihren Bestsellern "Zur See", "Mittagsstunde" und allen voran "Altes Land" erscheint am 9. September mit "Broder" Dörte Hansens neuer Roman im Penguin Verlag. Darin schreibt sie mit großer Klarsicht über eine Welt, in der unser Wachstumsglaube an seine Grenzen stößt und sich die Frage nach der Verantwortung gegenüber der Schöpfung immer dringender stellt.Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Zwillingsbrüder Broder und Henning Bahnsen. Während Henning den elterlichen Milchviehhof übernimmt und zu einem modernen Großbetrieb ausbaut, verlässt Broder die Heimat, wird Tierarzt und kehrt erst viele Jahre später zurück. Als er die Tiere seines Bruders betreut, geraten familiäre Konflikte, wirtschaftlicher Druck und ethische Fragen zunehmend in den Fokus.Die Veranstaltung im Überblick:Das Blaue Sofa mit Bestseller-Autorin Dörte HansenMittwoch, 11. November 2026 | 19.30 UhrTheater GüterslohTickets: 15 EuroTickets für die Veranstaltung sind über die Website des Theaters Gütersloh (https://www.theater-gt.de/veranstaltung/das-blaue-sofa-mit-doerte-hansen) erhältlich. Die Einnahmen kommen der Jugendarbeit des Theaters Gütersloh zugute.Dörte Hansen, geboren 1964 in Husum, arbeitete nach ihrem Studium der Linguistik als NDR-Redakteurin und Autorin für Hörfunk und Print. Ihr Debüt "Altes Land" wurde 2015 zum "Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels". Ihr zweiter Roman "Mittagsstunde" (2018) wurde mit dem Rheingau Literatur Preis sowie dem Grimmelshausen Literaturpreis ausgezeichnet. 2022 erschien ihr hochgelobter Roman "Zur See". Von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeiert, wurden alle ihre Bücher zu SPIEGEL-Jahresbestsellern. Dörte Hansen lebt mit ihrer Familie in Nordfriesland.Mit dem Blauen Sofa setzt Bertelsmann einen besonderen Akzent im Kulturprogramm der Stadt Gütersloh und bringt eine der bedeutendsten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen nach Gütersloh.Über das Blaue SofaDas Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum und ist Teil der "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten. Diese Aktivitäten spiegeln das kulturelle Engagement von Bertelsmann wider und tragen durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Lesungen und Konzerte zum Erhalt des europäischen Kulturerbes bei. Das Blaue Sofa in Gütersloh wird von Bertelsmann im Rahmen des Kultursponsorings ermöglicht. Veranstalter ist das Theater Gütersloh. Alle Einnahmen der Veranstaltungen kommen dem Theater zugute.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMandy BerghoffPressesprecherin / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-78063mandy.berghoff@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6314913