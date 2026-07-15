Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt am Mittwoch um den Schlusskurs vom Vortag. Die grossen Treiber für eine Entwicklung in die eine oder die andere Richtung fehlten, heisst es am Markt. Für eine faustdicke Überraschung sorgte am Morgen Richemont mit sehr guten Zahlen, was den Aktienkurs beflügelt. Ansonsten richtet sich der Blick weiter in den Nahen Osten, wo der Konflikt weiter eskaliert. Das US-Militär begann am Dienstag eine weitere Angriffswelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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