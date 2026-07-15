Viele Batteriespeicher-Projekte stehen in den Startlöchern. Neben dem Netzanschluss ist die Finanzierung eines der großen Themen für Investoren. Daher haben Suena Energy und Capcora nun das Whitepaper "Bankability by Design: Finanzierung und Vermarktungsmodelle für Batteriespeicherprojekte" veröffentlicht. Darin zeigen sie auf, wie Finanzierbarkeit eines Batteriespeicherprojekts durch das Zusammenwirken von Technik, Regulatorik, Wirtschaftlichkeit und Vermarktungsmodell bestimmt wird. Es geht primär darum welche Kriterien Banken und institutionelle Investoren bei der Kreditprüfung von Batteriespeicherprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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