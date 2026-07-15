HY10 präsentiert auf dem Visa Payments Forum (VPF) die Zukunft hochwertiger Finanzerlebnisse

HY10, die erste Finanz- und Lifestyle-Plattform, die speziell für weltweit mobile Ultra- und High-Net-Worth-Personen entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass sie zu den ersten Unternehmen gehört, die für die Teilnahme am "Infinite Private"-Programm von Visa ausgewählt wurden.

Die auf dem Visa Payments Forum (VPF) in Paris vorgestellte Initiative vereint Zahlungskarten ohne Ausgabenlimit sowie Concierge- und Lifestyle-Services auf einer einzigen integrierten Plattform, die auf dem bewährten globalen Zahlungsnetzwerk von Visa basiert.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich mehr als 2.000 Führungskräfte aus Banken, Fintech-Unternehmen und Zahlungsdienstleistern auf dem Visa Payments Forum versammeln, um die Zukunft des Handels und der Premium-Finanzdienstleistungen zu erörtern. Die Teilnahme von HY10 unterstreicht die Position des Unternehmens an der Spitze im Bereich hochwertiger Finanzdienstleistungen für weltweit mobile Unternehmer, Investoren und Familien.

"Das Private Banking hat sich seit Jahrzehnten nicht grundlegend weiterentwickelt", sagte Erekle Tokhosashvili, Mitbegründer von HY10. "Die vermögendsten Menschen der Welt sind nach wie vor gezwungen, verschiedene Anbieter für Bankgeschäfte, Zahlungsverkehr, Reisen, Concierge-Dienstleistungen und Lifestyle-Management miteinander zu kombinieren. Wir haben HY10 entwickelt, um diese Komplexität durch eine einzige Plattform zu ersetzen, die ganz auf die Lebensweise moderner, weltweit vermögender Menschen zugeschnitten ist."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Privatbanken oder Fintech-Unternehmen im Privatkundenbereich vereint HY10 Karten mit unbegrenztem Ausgabenlimit, Finanzdienstleistungen und einen persönlichen Lifestyle-Manager zu einem ganzheitlichen Erlebnis. Über Visa Infinite Private erhalten Mitglieder zudem Zugang zu mehr als 2.000 sorgfältig ausgewählten Partnern aus den Bereichen Reisen, Gastgewerbe und Luxus weltweit.

"Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam mit Visa geleistet haben", sagte Otar Ramishvili, Mitbegründer von HY10. "Gemeinsam schaffen wir weit mehr als nur eine Premium-Karte. Wir entwickeln eine Finanz- und Lifestyle-Plattform, die Wohlstand, Zugangsmöglichkeiten und außergewöhnliche Erlebnisse in einer nahtlosen Mitgliedschaft vereint."

Im Zuge der Expansion von HY10 in Europa, dem Nahen Osten und Asien ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Zukunft des Private Banking nicht durch Produkte bestimmt wird, sondern durch personalisierte, global vernetzte Erlebnisse, die sich an das Leben der Kunden anpassen.

Über HY10

HY10 ist die erste Finanz- und Lifestyle-Plattform, die ausschließlich für Ultra- und High-Net-Worth-Kunden entwickelt wurde. Durch die Kombination von Karten mit unbegrenztem Ausgabenlimit, Finanzdienstleistungen und einem dedizierten 360°-Lifestyle-Concierge-Service zu einem einzigen integrierten Erlebnis unterstützt HY10 weltweit mobile Kunden dabei, jeden Aspekt ihres finanziellen Lebens über eine einzige vertrauenswürdige Beziehung zu verwalten. Das Unternehmen expandiert in Europa, dem Nahen Osten und Asien und betreut eine neue Generation von Unternehmern, Investoren und Vermögensbildnern.

Über Visa Infinite Private

Visa Infinite Private ist das Premium-Kartenangebot von Visa, das von Emittenten in verschiedenen Stufen angeboten wird, um Kunden der Kategorien "Mass Affluent", "High-Net-Worth" und "Ultra-High-Net-Worth" anzusprechen. Je nach Marktbedürfnissen und Strategie des Emittenten kann Visa Infinite in verschiedenen Premium-Stufen eingesetzt werden, darunter Visa Infinite, Visa Infinite Privilege und Visa Infinite Private.

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