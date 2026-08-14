Bill Ackman hat bei Pershing Square den größten Portfolio-Umbau seit Jahren vorgenommen. Neu bzw. wieder dabei sind Netflix, Visa, Mastercard, S&P Global, Intercontinental Exchange und Alcon. Ackman sieht die jüngsten Marktverwerfungen als Gelegenheit, hochwertige Unternehmen deutlich unter ihrem inneren Wert zu kaufen.
Bei Netflix setzt er auf zweistelliges Umsatzwachstum und weiter steigende Margen. Visa und Mastercard bezeichnet er als kapitalarme, hochprofitable Gebührenmodelle und hält Sorgen über Stablecoins, KI-basierten Zahlungsverkehr und Regulierung für überzogen. Auch S&P Global, ICE und Alcon sollen langfristig überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum liefern. Pershing Square hält inzwischen 15 Positionen, normalerweise konzentriert Ackman das Portfolio auf acht bis zwölf Kernwerte.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börasenbriefe https://www.bernecker.info/
Bei Netflix setzt er auf zweistelliges Umsatzwachstum und weiter steigende Margen. Visa und Mastercard bezeichnet er als kapitalarme, hochprofitable Gebührenmodelle und hält Sorgen über Stablecoins, KI-basierten Zahlungsverkehr und Regulierung für überzogen. Auch S&P Global, ICE und Alcon sollen langfristig überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum liefern. Pershing Square hält inzwischen 15 Positionen, normalerweise konzentriert Ackman das Portfolio auf acht bis zwölf Kernwerte.
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