Bill Ackman kehrt zu Netflix zurück - vier Jahre nach einem eher ungünstigen Ausstieg und einem Verlust von mehr als 400 Millionen US-Dollar. Pershing Square baute im zweiten Quartal erneut eine Position auf und bezeichnet Netflix als klaren Sieger des "Streaming-War". Ackman setzt weniger auf eine neue Wachstumsbeschleunigung als auf weiter steigende Margen und Aktienrückkäufe. Netflix erhöhte den Quartalsumsatz um 13 Prozent auf 12,56 Milliarden Dollar, der operative Gewinn stieg auf 4,19 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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