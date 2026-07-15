Spotify führt eine neue KI-Funktion ein. Ein Chatbot soll euch dabei helfen, euer Musikerlebnis zu verbessern und eure Fragen zu Songs, Künstlern und Alben beantworten. Mit "Talk to Spotify" führt der Musikstreaming-Dienst eine neue KI-Funktion ein. Sie soll esÂ den Nutzer:innen ermöglichen, mit der Musik-Streaming-App wie mit einem Chatbot interagieren zu können. Talk to Spotify erstellt Playlisten Dem Chatbot sollen Befehle erteilt und Fragen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n