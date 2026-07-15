Die Wärmepumpe war 2025 erstmals die in deutschen Haushalten am häufigsten neu eingebaute Heizungsart. Nicht nur die Förderung durch die Bundesregierung dürfte der Grund dafür sein, dass mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizungen auch im Gebäudebestand allmählich auf dem Rückzug sind. Dies ist ein zentrales Ergebnis der neuen Ausgabe des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten Kopernikus-Projekts Ariadne auf Basis des "Wärme- & Wohnen-Panels". Das Panel ist eine zum mittlerweile fünften Mal durchgeführte Erhebung, bei der jährlich 15. 000 Haushalte zu ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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