Die BASF-Aktie hat heute trotz einer angehobenen Jahresprognose kräftig nachgegeben. Nach einem kurzen Ausflug ins Plus rutschte das Papier am Ende des Dax um 4,6 Prozent auf 47,16 € ab. Das trübt das Chartbild spürbar ein, auch wenn das Kursplus seit Jahresbeginn mit gut 6 Prozent noch solide aussieht. Prognose angehoben, Markt trotzdem enttäuscht Der Chemiekonzern stellt für 2026 nun ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen zwischen 6,9 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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